Вахтовик из Тагила украл 102 тысячи рублей, разбив игровой автомат на вокзале в Новосибирске

В Новосибирске игровой автомат обманул грабителя из Нижнего Тагила. Фото: УТ МВД РФ по НСО.

Игровой автомат с фейковыми призами на вокзале Новосибирск-Главный проучил вахтовика, который захотел легких денег. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

37-летний неоднократно судимый житель Нижнего Тагила сначала попытался выиграть деньги, как и все остальные «клиенты» автомата в зале ожидания. Но свернутые купюры все время выскакивали из хлипкой хватки клешни. Тогда он разбил стекло машины монтировкой и забрал выигрыш.

Всего, как думал грабитель, он заполучил 102 тысячи рублей. Оказалось – две.

– При осмотре похищенного подозреваемый заметил, что первая и последняя купюры номиналом одна тысяча рублей являются настоящими, а остальные являются муляжом. Розыскную ориентировку незамедлительно передали в территориальные отделы полиции и нарядам транспортной полиции, после чего он был задержан сотрудниками линейного отдела, – рассказали в транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Злоумышленника отправили в СИЗО. Ему может грозить лишение свободы сроком до семи лет.

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