Новым прокурором Бердска назначен Аркадий Козлов

В Бердске назначили нового прокурора. Фото: прокуратура Амурской области
В Бердске назначили нового прокурора. Об этом стало известно в среду, 12 апреля. Но свой пост старший советник юстиции Аркадий Козлов из Приамурья занял 11 числа.
Ранее 41-летний Козлов возглавлял прокуратуру города Райчихинска в Амурской области, был зампрокурора Калининского района Новосибирска и зампрокурора города Благовещенска Амурской области.
Сейчас он находится в отпуске и в ближайшее время передаст дела новому прокурору Райчихинска, чтобы приступить к работе в Бердске.
Ранее пост бердского прокурора занимал Андрей Кузнецов. Недавно его назначили прокурором Херсонской области. Должность прокурора Бердска он занимал с 31 мая 2021 года. До этого с 2014 года он был прокурором Новосибирского района.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирской области был назначен новый прокурор Александр Бучман.
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