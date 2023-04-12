Новосибирские таможенники конфисковали у мужчины 37 ювелирных украшений и передали в Гохран России

Мужчина отправил из Иркутска в Китай изделия из золота и серебра, указав в документах, что это обычная бижутерия. Фото: СТУ

Новосибирские таможенники выявили факт незаконной пересылки ювелирных украшений за границу. Мужчина отправил из Иркутска в Китай изделия из золота и серебра, указав в документах, что это обычная бижутерия.

В посылке было 37 ювелирных украшений – кольца, серьги и кулоны. Но в таможенной декларации говорилось о 12 изделиях, относящихся к бижутерии. Несоответствие содержимого декларации зарегистрировали в месте международного почтового обмена в Новосибирске.

− Товар был направлен на экспертизу, подтвердившую, что фактически пересылались ювелирные изделия из сплавов золота и серебра 585 и 925 пробы со вставками из природных минералов общей стоимостью более 159 тысяч рублей, − сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Новосибирская таможня возбудила дело об административном правонарушении по части первой статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию»). Отправителю выписали штраф, а украшения конфисковали в доход государства.

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