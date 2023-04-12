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НовостиОбщество12 апреля 2023 11:01

В Новосибирске к выходным может похолодать до -10 градусов

Температурные качели не дают горожанам расслабиться
Анастасия ХРОМЫХ
Синоптики прогнозируют похолодание до -10 градусов в Новосибирске к выходным.

Синоптики прогнозируют похолодание до -10 градусов в Новосибирске к выходным.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики прогнозируют похолодание до -10 градусов в Новосибирске к выходным. Прогноз опубликован на сайте сервиса «Яндекс.Погода».

В среду и четверг установится плюсовая температура – как днем, так и ночью. А вот в пятницу столбик термометра может опуститься до отметки -9 градусов в ночное время. При этом днем будет +6.

В субботу обещают -3 днем и -8 ночью. По данным Западно-Сибирского УГМС, ночью 15 апреля в Новосибирской области может похолодать до -15 градусов.

В воскресенье будет немного теплее. Днем +1, ночью -5. К сожалению, температурные качели пока не собираются «отпускать» новосибирцев. По прогнозам синоптиков, стабильный плюс установится только после 20 апреля.

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