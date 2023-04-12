Новосибирца привлекли к 25 часам обязательных работ из-за долга по алиментам

Отца ребят разыскали и принудительно доставили в отделение к судебному приставу-исполнителю. Фото: ГУ ФССП по НСО

Жителю Бердска назначили 25 часов обязательных работ, так как он уклонялся от выплаты алиментов своим детям. Об этом сообщили на сайте ГУ ФССП по Новосибирской области.

36-летний мужчина и его жена были ограничены в родительских правах. Трое несовершеннолетних детей сибиряков оказались в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

− Родителей обязали уплачивать алименты. Должники стали уклоняться от оплаты алиментов и скрываться от судебных приставов, − отметили в публикации.

Отца ребят разыскали и принудительно доставили в отделение к судебному приставу-исполнителю. На него составили протокол об административном правонарушении по части первой статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Мужчине может грозить уголовная ответственность, если он и дальше будет уклоняться от выплаты алиментов.

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