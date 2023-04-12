В Новосибирске изменили приговор экс-начальнику МКУ — он помог украсть 13 миллионов из бюджета

Экс-начальнику МКУ условный срок снизили почти на год, а штраф — в 3 раза Фото: https://usd.nsk.sudrf.ru/

Новосибирский областной суд изменил приговор экс-начальнику МКУ города, которого осудили за помощь в краже 13 миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщили в группе судов общей юрисдикции региона в среду, 12 апреля.

— Выполняя строительные работы, Икмет Тагиев похитил 13 миллионов рублей из бюджета Новосибирска, выделенных на возведение двух детских садов. Константин Головин, являясь руководителем «Управления капитального строительства» Новосибирска, устранил препятствия для хищения денег, совершив пособничество в краже, — указано в публикации ведомства.

В декабре 2022 года Тагиева осудили на 4 года условно, а Головина — на 4 года 6 месяцев. Кроме этого, экс-главе МКУ присудили штраф в 600 тысяч рублей. Обвиняемые также возместили 5 миллионов рублей ущерба.

В апреле Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию Головина и изменил ему наказание: условный срок снизили до 3 лет 9 месяцев, а штраф до 272 тысяч рублей.

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