Губернатор Новосибирской области встретился с участниками СВО в военном госпитале

Губернатор Новосибирской области посетил военный госпиталь Минобороны России. Фото: пресс-служба правительства НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил военный госпиталь Минобороны России и встретился с пациентами – ранеными военнослужащими, участниками спецоперации.

Глава региона обсудил с руководством госпиталя актуальные вопросы работы учреждения, а также поблагодарил бойцов за их мужество и отвагу, напомнив, что для помощи семьям военнослужащих и воинским формированиям в регионе продолжают делать все возможное.

Кроме того, Андрей Травников поблагодарил руководство Минобороны России и госпиталя за то, что во время пандемии коронавируса здесь смогли развернуть клинический ковидный центр, где лечили даже гражданских.

Во время беседы с военнослужащими Андрей Травников сообщил, что в Новосибирской области реализуется программа с целым комплексом мер помощи и поддержки военнослужащих. Меры, которые разрабатывали вместе с медиками военного госпиталя, касаются как лечения и медицинской реабилитации, так и возможностей переучивания и получения новых специальностей.

Губернатор подчеркнул, что в области удалось наладить непрерывную цепочку оказания помощи бойцам: от лечения и медицинской реабилитации – до социальной.

– Очень положительный отклик от самих бойцов, программа востребована у жителей Новосибирской области. Мы – один из регионов, которые первыми запустили подобный проект. Спасибо военным медикам за участие, – отметил Андрей Травников.

Также глава региона добавил, что область готова делиться своим опытом. Эти наработки могут пригодится в первом подразделении Фонда ветеранов, которое скоро откроют в Новосибирске по инициативе президента России.

В Новосибирской области раненым военнослужащим-участникам СВО выдали уже 65 реабилитационных сертификатов сроком действия в календарный год. Всего на рассмотрение поступила 91 заявка.

Заявление можно подать как лично в Минтруда Новосибирской области, отдел социального обслуживания либо МФЦ, так и онлайн через официальный сайт МФЦ. Также для маломобильных граждан есть возможность подать заявление на дому.

По сертификату боец может рассчитывать на оказание 60 различных услуг от более 500 организаций-исполнителей. Туда входят и оздоровительные курсы в стационаре, и прокат тренажеров для реабилитации, дополнительное обучение, посещение культурных учреждений, тренажерных залов и бассейнов, а также помощь при трудоустройстве. Для каждого участника программы подбирают свой план реабилитации.

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