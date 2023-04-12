Правительство Новосибирской области и Корпорация МСП договорились совместно развивать малый и средний бизнес региона

Губернатор Андрей Травников и гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич подписали соглашение о развитии бизнеса в регионе. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич подписали соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В планах увеличить количество предпринимателей, получивших поддержку для развития бизнеса от института развития и правительства НСО.

− Для поддержки сектора в области создан и неплохо работает целый набор региональных и рекомендованных федеральными органами инструментов. Мы стараемся использовать все меры, которые предлагает Корпорация МСП, − подчеркнул Андрей Травников.

По данным на 10 апреля 2023 года, в регионе зарегистрировано 147 000 индивидуальных предпринимателей и юрлиц, а также более 140 000 самозанятых. Количество сотрудников субъектов малого и среднего бизнеса превышает 390 000 человек.

Как отметили в правительстве, малый и средний бизнес сможет получить поддержку в виде льготного лизинга оборудования. Кроме того, появится шанс выйти на новые рынки сбыта на основе программ «выращивания» поставщиков и офсетных договоров.

Предполагается, что повысить доступность услуг и мер поддержки для бизнеса поможет Цифровая платформа МСП.РФ. Это совместный проект Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП.

Создание и развитие платформы предусматривает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Реализацию национального проекта курирует первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.

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