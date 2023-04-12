Мощный IT-хаб построят в Новосибирске за 2,5 миллиарда рублей

Первый камень в фундамент дата-центра заложили 11 апреля. Фото: https://dc-keypoint.ru/

В Новосибирске построят мощный IT-хаб за 2,5 миллиарда рублей. Церемония закладки первого камня в фундамент будущего дата-центра прошла 11 апреля.

— Уверен, новый центр обработки данных будет иметь стратегическое значение для всего Сибирского региона, он станет инфраструктурным фундаментом для запуска новых цифровых проектов не только в Новосибирской области, но и за ее пределами, — подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Дата-центр — это специальное здание, внутри которого хранят серверное и сетевое оборудование, отвечающее за мобильную связь и интернет. ЦОД поможет улучшить связь в регионе и повысить безопасность хранения данных абонентов. Мощность дата центра будет 8 МВт.

IT-хаб планируют запустить уже в декабре 2023 года. В его строительство инвестировали 2,5 миллиарда рублей.

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