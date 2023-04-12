В Новосибирске рядом со снесённым домом Кондратюка появится граффити с Анной Кикиной

Анна Кикина недавно вернулась с МКС. Фото: Роскосмос

В Новосибирске на домах, расположенных рядом со снесённым домом-музеем основоположника космонавтики Юрия Кондратюка, планируется нарисовать два «космических» граффити. Об этом КП-Новосибирск рассказала вице-мэр города Анна Терешкова.

- На одном будет изображён сам Юрий Кондратюк, а на другом - наша землячка, недавно вернувшаяся из космоса - Анна Кикина.

Напомним, снести здание-памятник было решено из-за невозможности отреставрировать старое здание. В мэрии пояснили, что его хотят возвести заново - уже из современных прочных материалов. Восстановить музей планируют к концу 2024 года.

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