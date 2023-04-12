Новосибирец обманывал покупателей на «Авито», предлагая им несуществующие товары

Сибиряк обманывал людей в интернете. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске продавец получил приговор за 15 обманутых покупателей на «Авито».

По данным прокуратуры, в 2020-2021 году 26-летний подсудимый находил наиболее актуальные объявления о продаже вещей. А затем сам размещал подобные объявления, не собираясь при этом ничего продавать. Парень предлагал: автомагнитолу, мотороллер за 4 тысячи рублей, советский игровой автомат «Баскетбол» за 13 тысяч рублей, снегоход «Буран», двигатель на автомобиль «ЛуАЗ» и так далее.

Подсудимый указывал в объявлении доставку по всей России, с ним созванивались покупатели и перечисляли предоплату, после чего продавец пропадал. Ему удалось обмануть 18 человек по всей стране, следователи завели уголовные дела по факту мошенничества.

В ходе следствия и суда 26-летний мужчина вернул деньги 15 потерпевшим, трое из них простили его и отказались от претензий. Еще трем потерпевшим он не смог дозвониться и вернуть деньги.

- Ранее мужчина не был судим, детей не имеет, работает продавцом в ИП. Подсудимый пояснил, что хотел легких денег и раскаялся. Суд назначил 300 часов обязательных работ с вычетом части дохода в пользу государства, а также обязал вернуть деньги трем потерпевшим, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Ирина Рассохина. – Приговор в законную силу не вступил.

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