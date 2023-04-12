В Бердске вынесли приговор двум цыганкам, которые похитили у пенсионерки 171 тысячу рублей

Обе цыганки получили условный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске предстали перед судом две цыганки, похитившие у пенсионерки 171 тысячу рублей. Женщин обвинили в мошенничестве.

История произошла в конце февраля 2023 года. Две жительницы Красноярска внушили пенсионерке, что на ней лежит порча, и предложили ее снять. Путем обмана цыганки заполучили деньги бабушки, причинив ей материальный ущерб в значительном размере.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

− Уголовное дело в отношении женщин рассмотрено в порядке особого судопроизводства, поскольку обе подсудимые признали вину в содеянном, возместили потерпевшей ущерб в полном объеме, − рассказали на сайте Бердского городского суда.

Обе мошенницы получили по два года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. В итоге женщин освободили из-под стражи в зале суда.

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