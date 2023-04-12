Новосибирцы увидели ангела в небе перед Пасхой

Новосибирцы заметили ангела в небе перед Пасхой. Фото: Алёна МАРКОВА.

Над Новосибирской областью пролетел «ангел». Причудливой формы облако явилось жителям города Болотное на неделе перед Пасхой. При этом ангела увидели 12 апреля – в День космонавтики.

Фотографию сделала местная жительница Алёна Маркова, переходя через железнодорожные пути.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что новосибирцы увидели в облаках заячью морду и два ушка – с приходом весны горожане чаще стали засматриваться на небо.

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