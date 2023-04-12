Ученые раскрыли секрет потоков кровавой воды в Бурятии

В Бурятии раскрыли секрет кровавой воды. Фото: Мухоршибирь-инфо.24/7.

В Бурятии выяснили, что за странные потоки кроваво-красной воды напугали жителей села Мухоршибирь месяц назад. Об этом сообщает «Номер один».

Из-под земли вырывались лужи и ручьи – местные говорили, что явление похоже на потоки крови или каких-либо реактивов.

В Бурприроднадзоре сообщили, что в воде выявлено небольшое превышение железа, нитритов и аммиака. Остальные показатели в норме. Химики пришли к выводу, что в воду могли попасть удобрения от сельскохозяйственной деятельности.

После того случая кровавая вода на поверхность не выходила.

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