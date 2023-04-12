Новосибирский сексолог Стуров объяснил снижение потенции у мужчин

В последнее время наблюдается снижение потенции у представителей мужского пола.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В последнее время наблюдается снижение потенции у представителей мужского пола. Сексолог, профессор Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ Виктор Стуров объяснил, почему это происходит.
Эксперт подчеркнул, что обстановка в мире оказывает негативное влияние на качество интимной жизни. Организм сильно страдает из-за стресса.
− Страх за свое будущее, конечно, не мог не отразиться на интимной сфере, в частности, на потенции у мужчин, − приводит слова сексолога «РБК Новосибирск».
Кроме того, сексуальные возможности мужчин оказались «под ударом» из-за пандемии коронавируса. Ведь многие столкнулись со страхом потерять работу и остаться без денег.
Из-за этого представители сильного пола начали все чаще принимать средства для повышения потенции.
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