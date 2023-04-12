Видео погони за КамАЗом в Новосибирске показали в соцсетях

Несколько полицейских машин окружили КамАЗ. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В Новосибирске экипажи ДПС устроили погоню за КамАЗом на Димитровском мосту. Инцидент произошел в среду, 12 апреля.

Видео погони опубликовали в группе «АСТ-54». Как видно на записи, сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу в сторону левого берега.

Позже один из служебных автомобилей помчался вперед. Вскоре на ролике появился и сам виновник переполоха – оранжевый КамАЗ. Несколько полицейских машин окружили его, но водитель не спешил жать на тормоз.

В итоге шофера задержали. Что именно он натворил – не уточняется.

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