В Новосибирске экипажи ДПС устроили погоню за КамАЗом на Димитровском мосту

КамАЗ устроил переполох на Димитровском мосту. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В среду, 12 апреля, КамАЗ устроил переполох на Димитровском мосту. Экипажи ДПС гнались за машиной, сообщили в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, КамАЗ пытался прорваться на левый берег. Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть движение в сторону площади Энергетиков.

Спустя некоторое время машину удалось остановить. Что именно совершил водитель – неизвестно.

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