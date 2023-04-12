Прокурор внес представление мэрии Новосибирска из-за неподготовленных к сезону ливневок

В Новосибирске выявили нарушения при расконсервации ливневых канализаций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в ходе прокурорской проверки обнаружили серьезные проблемы с ливневой канализацией. К началу сезона, 5 апреля, дорожные службы открыли и подготовили к паводку только 2837 решеток из 4325. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На некоторых улицах выявили просаженные и приваренные решетки колодцев, кроме того, прокуратура обнаружила участки с разрушенным асфальтом возле ливневок.

Проверка показала, что расконсервация происходит с существенными нарушениями. 11 апреля прокуратура Новосибирска внесла мэру города представление об устранении нарушений закона.

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