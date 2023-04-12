Он здесь не живет! В Новосибирске гэбээровцы вывели из подъезда пьяного мужчину

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

При этом экономятся ресурсы правоохранителей, которым не нужно тратить время на незначительные правонарушения.

10 апреля в 23.27 в дежурную часть Агентства Безопасности позвонила жительница дома № 18 по улице Семьи Шамшиных и сообщила, что, несмотря на позднее время, соседи ведут себя очень шумно. Прибывшие на вызов бойцы ГБР-74 провели с жильцами беседу, после которой те выключили громкую музыку.

11 апреля в 1.35 житель дома № 24 по улице Селезнева, тоже пользующийся услугой «Безопасный двор», сообщил в дежурную часть ГВАРДИИ о том, что в четвертом подъезде на площадке между этажами находится посторонний человек. Прибывшие к дому бойцы ГБР-72 обнаружили и выпроводили на улицу не проживающего в этом доме пьяного мужчину.

11 апреля в 14.53 возле дома № 32 по улице Урицкого компания парней распивала алкогольные напитки. О нарушении порядка в общественном месте в АБ ГВАРДИЯ сообщил житель вышеуказанного дома по телефону, и прибывшие на вызов «гвардейцы» вывели нарушителей с придомовой территории.