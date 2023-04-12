Пожар произошел на прошлых выходных. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирской области простятся с полуторогодовалым мальчиком, погибшим в пожаре. Об этом сообщили родственники семьи 12 апреля.

- Мама мальчика уже выписана из больницы. Сегодня она похоронит сына, - рассказали КП-Новосибирск родные.

Напомним, что страшный пожар в Татарском районе унес жизнь ребенка вечером 9 апреля. Мама погибшего мальчика и его старший брат попали в больницу. Предварительная причина пожара – неправильная эксплуатация печи: огонь повредил дом и веранду. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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