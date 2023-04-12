«Это не имеет отношения к церкви»: батюшка из Новосибирска объяснил, зачем люди бьются яйцами на Пасху

Священник объяснил, почему на Пасху принято биться яйцами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, зачем люди на Пасху «стукаются» друг с другом вареными куриными яйцами, предварительно еще покрашенными или обклеенными какой-нибудь затейливой оберткой. Об этом КП-Новосибирск рассказал священник, помощник управляющего Новосибирской епархией по представительским вопросам Александр Сахненко.

Батюшка объяснил, что пасхальное застолье – неотъемлемая часть святого праздника, как и посещение церкви. Однако зачем же устраивать «яичные бои»? Некоторые родители приучают детей, что в Пасху ни в коем случае нельзя разбивать яйцо об стол, и нужно делать это только об другое яйцо. Но, как оказалось, никакого духовного подтекста это не имеет, и разбивать яйцо можно, как хочется – другое дело, что уже сложилась традиция.

– Никакого отношения к церкви это не имеет, – рассказал КП-Новосибирск Александр Сахненко. – Это просто развлечение. Разбиение скорлупы превращается в соревнование – чьё яйцо победит и останется целым. Кто-то разбивает интеллигентно, ложечкой, кто-то бьёт об стол, кто-то вообще играет в яичный боулинг – но это уже скорее с яйцами из дерева, – перечисляет священник другие способы добраться до белка с желтком сквозь пасхальные украшения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber