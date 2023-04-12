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НовостиОбщество12 апреля 2023 4:38

«Это не имеет отношения к церкви»: батюшка из Новосибирска объяснил, зачем люди бьются яйцами на Пасху

Батюшка из Новосибирска рассказал, зачем биться яйцами на Пасху
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Священник объяснил, почему на Пасху принято биться яйцами.

Священник объяснил, почему на Пасху принято биться яйцами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, зачем люди на Пасху «стукаются» друг с другом вареными куриными яйцами, предварительно еще покрашенными или обклеенными какой-нибудь затейливой оберткой. Об этом КП-Новосибирск рассказал священник, помощник управляющего Новосибирской епархией по представительским вопросам Александр Сахненко.

Батюшка объяснил, что пасхальное застолье – неотъемлемая часть святого праздника, как и посещение церкви. Однако зачем же устраивать «яичные бои»? Некоторые родители приучают детей, что в Пасху ни в коем случае нельзя разбивать яйцо об стол, и нужно делать это только об другое яйцо. Но, как оказалось, никакого духовного подтекста это не имеет, и разбивать яйцо можно, как хочется – другое дело, что уже сложилась традиция.

– Никакого отношения к церкви это не имеет, – рассказал КП-Новосибирск Александр Сахненко. – Это просто развлечение. Разбиение скорлупы превращается в соревнование – чьё яйцо победит и останется целым. Кто-то разбивает интеллигентно, ложечкой, кто-то бьёт об стол, кто-то вообще играет в яичный боулинг – но это уже скорее с яйцами из дерева, – перечисляет священник другие способы добраться до белка с желтком сквозь пасхальные украшения.

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