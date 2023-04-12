«Она только больше стала»: новосибирец 5 месяцев ведет тщетную борьбу с лужей на Петухова

В Новосибирске разлилась огромная лужа, которую не могут убрать 5 месяцев, несмотря на жалобы жителей. Фото: читатель КП-Новосибирск.

В Новосибирске уже год разливается огромная лужа возле дома на Петухова, 12/1. Ее историю рассказал местный житель в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Лужа рядом с площадью Кирова находится недалеко от колледжа автосервиса и дорожного хозяйства, а примерно в 500 метрах от наполненной растаявшим снегом ямы расположено здание администрации Кировского района.

Местный житель написал в соцсетях о своей безуспешной борьбе с лужей. Фото: АСТ-54.

Местный житель рассказал, что три раза писал жалобы в сервис «Решаем вместе» на портале госуслуг. В первый раз это сработало: по словам мужчины, приехали сотрудники СГК, расчистили яму трактором, обещали установить канализацию.

– Прошло 5 месяцев, а лужа так никуда и не делась, только больше стала! Я написал повторное обращение в администрацию Кировского района, после чего поставили насос для откачки воды. Он проработал один день впустую, – сетует мужчина.

Новосибирцы утверждают, что люди не могут пройти по этому морю, а машины – проехать. При этом здесь довольно часто проходят маршруты, так как через улицу Петухова с лужей можно попасть на площадь Кирова.

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