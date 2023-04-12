Улицы Новосибирска сковало пробками 12 апреля

Пробки в Новосибирске на утро 12 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске утром в среду, 12 апреля, больше всего затруднено движение по улице Выборной из-за ДТП, там собралась пробка в 1,5 километра. По данным 2ГИС, уровень пробок в городе составляет 6 баллов.

Заторы на Октябрьском и Димитровском мостах, на улице Большевистской, Никитина, а также на Красном проспекте от Гоголя до Романова. Стоит 1-е Мочищенское шоссе, улица Кедровая, Учительская и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу города стоит Советское шоссе, «тёщин язык», улицы Сибиряков-Гвардейцев, Титова, Широкая, Ватутина. Автомобилисты отмечают, что на кольцах стало полегче, все едут быстрее, но на площади Труда все равно пробка.

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