Зачем кусаешься? Ленивец из Новосибирского зоопарка проучил надоедливую обезьянку-игрунка

Малыш обезьянки игрунок из Новосибирского зоопарка заскучал и решил превратить соседа-ленивца в свою няньку. Фото: Анна НОВИКОВА

Малыш обезьянки игрунок из Новосибирского зоопарка заскучал и решил превратить соседа-ленивца в свою няньку. Но мирно дремавший ленивец к такому повороту событий оказался не готов.

Сначала мини-обезьянка аккуратно подлезла к своему соседу, чтобы узнать, чем он занят. Потом решила потрогать его шерсть и проверить, на чем же ленивец так некстати решил тщетно решил уснуть.

Но хозяину лежанки такие активные игры пришлись не по вкусу. И сначала он «наругал» надоедливую обезьянку, пригрозив ей лапой, а потом легонько укусил, чтобы привести расшалившегося малыша в чувство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber