Зачем кусаешься? Ленивец из Новосибирского зоопарка проучил надоедливую обезьянку-игрунка

Малыш обезьянки игрунок из Новосибирского зоопарка заскучал и решил превратить соседа-ленивца в свою няньку. Фото: Анна НОВИКОВА
Малыш обезьянки игрунок из Новосибирского зоопарка заскучал и решил превратить соседа-ленивца в свою няньку. Но мирно дремавший ленивец к такому повороту событий оказался не готов.
Сначала мини-обезьянка аккуратно подлезла к своему соседу, чтобы узнать, чем он занят. Потом решила потрогать его шерсть и проверить, на чем же ленивец так некстати решил тщетно решил уснуть.
Но хозяину лежанки такие активные игры пришлись не по вкусу. И сначала он «наругал» надоедливую обезьянку, пригрозив ей лапой, а потом легонько укусил, чтобы привести расшалившегося малыша в чувство.
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