«В память о дедушке-фронтовике»: новосибирец купил «УАЗ» и отправил его бойцам на СВО

Новосибирец купил «УАЗ» и отправил его бойцам на специальную военную операцию. Фото: Народный фронт НСО

Новосибирец Валерий Павлович Голиков купил «УАЗ» и отправил его бойцам на специальную военную операцию. Сибиряк рассказывает, что на такой поступок его подвигла память о своем дедушке Кондратии Антоновиче Голикове — участнике Великой Отечественной войны.

— Я подумал, что если я куплю машину, назову её именем, то на фронте дух победителей поможет нашим бойцам в их тяжелом ратном труде, — рассказал Валерий Павлович «Народному фронту НСО».

Машину от Валерия Павловича передали на СВО вместе с другими машинами, от Новосибирской области. Вместе с техникой от других регионов она отправится в Ростов-на-Дону, а оттуда — на передовую. Всего от НСО в зону спецоперации отправили 7 автомобилей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber