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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 20:48

Бердчанина осудили за вымогательство коньяка и 300 тысяч у главы казначейства

Мужчину отправили в колонию
Галина СИМОНОВА
Бердчанина осудили за вымогательство у главы Федерального казначейства в Новосибирской области.

Бердчанина осудили за вымогательство у главы Федерального казначейства в Новосибирской области.

Фото: Даниил ОПАРИН

Бердчанина осудили за вымогательство у главы Федерального казначейства в Новосибирской области. Он требовал у него 315 тысяч рублей и дорогой коньяк, почти за три тысячи рублей.

— Мужчина, будучи недовольным ответами госоргана на его заявления, сообщил руководителю о том, что он планирует разместить компромат на него в сети. И чтобы доказать реальность своих угроз, выложил на своей странице фото главы ведомства с комментариями о его ненадлежащей работе, — рассказали в Бердском районном суде.

Его приговорили к двум годам и десяти месяцев в колонии общего режима.

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