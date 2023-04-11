Новосибирск вошел в пятерку городов по России с самыми дорогими свадьбами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирск вошел в пятерку городов по России с самыми дорогими свадьбами. Как подсчитали аналитики маркетплейса услуг YouDo.com и SOKOLOV, в среднем в 2023 году торжество новосибирцам обходится в 75 323 рублей.

Учитывались в этой сумме траты на организатора, декоратора, ведущего, фотографа, стилиста, визажиста, бармена, кухни и стоимость колец. Аналитики отмечают, что спрос на задания связанные с подготовкой к свадьбе с февраля по конец марта вырос на 41% по сравнению с прошлого года.

В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области недавно опубликовали статистику за март 2023 года. Так, по данным, в прошлом месяце в регионе поженились 1 483 пары, а развелись 1260. С начала года в регионе разница между свадьбами и разводами чуть меньше: поженились в 2023 году 3 381 пара, а развелись — 3 352.

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