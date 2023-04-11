Новосибирцы составили ТОП-7 худших городских поликлиник

В Новосибирске составили ТОП-7 худших городских поликлиник. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске составили ТОП-7 худших городских поликлиник. Рейтинг создали сами пациенты, оставляя отзывы на портале 2ГИС.

Так, самую низкую оценку получила клиническая больница № 19 в Первомайском районе — 1, 7 балл. Люди недовольны тем, что им могут отказать в приеме, а до регистратуры порой невозможно дозвониться. Персонал больницы, по словам сибиряков, иногда может вести себя грубо.

Оценку в 1, 8 баллов получила поликлиника № 2 в Октябрьском районе. Там люди критикуют обслуживание, врачей и жалуются на длинные очереди.

В Кировском районе плохой рейтинг оказался у двух поликлиник. Поликлинику № 13 оценили на 2 балла, а поликлинику № 21 — на 3. Местных пациентов также не устраивают очереди и уровень обслуживания.

В Ленинском районе оценку 2, 3 балла получила поликлиника № 16. Там отрицательные отзывы касались работы регистратуры, из-за которой случается путаница с приемами у врачей.

В Дзержинском районе 2, 3 звезды получила поликлиника № 17, а в Калининском районе плохую оценку получила поликлиника № 25 — 2, 5 звезды. И там, и там, пациенты жаловались на грубость от медиков и персонала.

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