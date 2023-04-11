Отмену выборов мэра Новосибирска обсудили на публичных слушаниях

Депутаты изменят Устав города по новому закону. Фото: https://gorsovetnsk.ru/

Во вторник, 11 апреля, в Новосибирске прошли публичные слушания об отмене прямых выборов мэра города. Об этом сообщили в совете депутатов Новосибирска.

— Сегодня участники слушаний высказали разные точки зрения, но закон есть закон. Федеральный закон об отмене прямых выборов мэра вступил в силу 1 марта, 10 марта его приняли в Новосибирской области. Если мы не изменим устав города в соответствии с законодательством, Совет депутатов могут распустить, — рассказал зампред Совета депутатов города Николай Тямин.

Как объяснили в горсовете, Совет депутатов не может менять систему выборов — этим занимаются законодательные органы. Решение принято — теперь слуги народа обязаны изменить городской документ.

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