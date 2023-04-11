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НовостиОбщество11 апреля 2023 18:01

У аспирантов Новосибирска появится свой аналог Пушкинской карты

Он будет работать на базе электронной карты жителя НСО
Данила ШУЛЯК
Карта Лаврентьева позволит аспирантам области посещать культурные события.

Карта Лаврентьева позволит аспирантам области посещать культурные события.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Аспиранты Новосибирской области получат карту Лаврентьева — аналог Пушкинской карты. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Травников во вторник, 11 апреля.

— Региональный аналог Пушкинской карты — карта Лаврентьева, будет работать на базе карты жителя Новосибирской области. Этот проект позволит аспирантам, обучающимся в высших учебных и научных заведениях, посещать культурные мероприятия — театры, кино, музеи, — объяснил губернатор.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об электронной карте жителя региона: где ее оформить и для чего нужна. Она заменит дебетовую, скидочные карты, проездной и полис ОМС — таким образом, все нужные документы будут под рукой.

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