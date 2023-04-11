У аспирантов Новосибирска появится свой аналог Пушкинской карты

Карта Лаврентьева позволит аспирантам области посещать культурные события. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Аспиранты Новосибирской области получат карту Лаврентьева — аналог Пушкинской карты. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Травников во вторник, 11 апреля.

— Региональный аналог Пушкинской карты — карта Лаврентьева, будет работать на базе карты жителя Новосибирской области. Этот проект позволит аспирантам, обучающимся в высших учебных и научных заведениях, посещать культурные мероприятия — театры, кино, музеи, — объяснил губернатор.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об электронной карте жителя региона: где ее оформить и для чего нужна. Она заменит дебетовую, скидочные карты, проездной и полис ОМС — таким образом, все нужные документы будут под рукой.

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