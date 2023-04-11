В Новосибирской области во время паводка может затопить 13 населенных пунктов

В НСО может затопить 13 населенных пунктов. Фото: https://54.mchs.gov.ru/

В Сибири подтопление талыми водами грозит 689 населенным пунктам. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов во вторник, 11 апреля.

— На контроле МЧС находятся 689 населенных пунктов Сибирского федерального округа, которые может подтопить по наихудшему сценарию. В том числе в 149 местах могут образоваться затороопасные участки, — рассказал он.

В сводке Виктора Орлова указано, что в Новосибирской области затопить может 13 населенных пунктов, а так же 9 низководных мостов.

По мнению сотрудников МЧС, в этом году паводок проходит неспокойно. В большей степени это связано с погодными условиями и половодьем.

В 2023 году для борьбы с подтоплениями в Новосибирской области уже привлекли 8 501 спасателя и 2 775 единиц техники.

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