Лежал на кладбище: родственники найденного мертвым новосибирского таксиста раскрыли подробности его гибели

Пропавшего в рабочем поселке Чаны под Новосибирском 48-летнего таксиста рассказали нашли мертвым. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

Пропавшего в рабочем поселке Чаны под Новосибирском 48-летнего таксиста нашли мертвым. Поиски мужчины длились почти месяц — с 11 марта. Родственники мужчины рассказали подробности его смерти.

— Получается, он все это время лежал там, с 11 числа, пока его искали. Причина смерти точная пока не установлена, это будет понятно только после проведения экспертизы, а она — только через месяц. Возможно, ему плохо с сердцем стало, — рассказала КП-Новосибирск сестра мужчины.

Напомним, по словам родных, в день исчезновения мужчина уехал из дома без мобильника. Перед тем, как пропасть, он завез свою машину на автобазу, где работал. А потом зашел в местный магазин, где купил алкоголь.

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