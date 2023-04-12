Солнце и возвращение тепла: 12 апреля в Новосибирске будет +6 градусов

12 апреля в Новосибирске потеплеет до +6. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирск возвращается тепло, которое на несколько дней отступало. Ночью на 12 апреля будет -5...-7, а днём потеплеет до +4...+6.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью до 7-12 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью -3...-8, местами -15, а днём потеплеет до +4...+9 градусов. Будет переменная облачность, местами небольшой снег, днем с дождем, по юго-западу преимущественно без осадков.

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