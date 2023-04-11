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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 15:30

В Новосибирской области следователи приняли 13 000 уголовных дел с начала 2023 года

Это на 6% больше, чем в прошлом году
Данила ШУЛЯК
За 3 месяца следователи НСО приняли больше 13 тысяч уголовных дел.

За 3 месяца следователи НСО приняли больше 13 тысяч уголовных дел.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Новосибирской области приняли 13 412 уголовных дел с начала 2023 года. Это на 5,8% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

— В суд направили почти 3 тысячи уголовных дел, из них 245 прекратили. Всего областные следователи выясняли подробности по 3 247 делам, — указано в публикации ведомства.

Кроме этого, предварительное следствие остановили 5 тысяч раз. В 2023 году, как и в прошлом, прокуроры вернули на дополнительное расследование 103 уголовных дела.

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