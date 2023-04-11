Осторожно вышагивал по снегу: в заказнике «Колтыракский» под Новосибирском заметили глухаря

Птица осторожно вышагивала по снегу, всматриваясь в глубь леса. Фото: Евгений Шестернин

На территории заказника «Колтыракский», расположенного на границе с Кемеровской областью, заметили глухаря. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Минприроды региона Евгений Шестернин.

Фото и видео были сделаны 11 апреля. Как видно на кадрах, птица осторожно вышагивала по снегу, всматриваясь в глубь леса.

Глухарь − самая крупная пернатая дичь, обитающая в лесных массивах. Территория, где заметили птицу, считается уникальной. На ней можно встретить редкие виды животных и растений, которые занесены в Красную книгу.

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