Изменение расписания электричек в Новосибирской области с 16 апреля 2023 продлится до 27 апреля этого года. Об изменениях в расписании предупредили в компании «Экспресс-пригород» во вторник, 11 апреля. — Расписание некоторых поездов, курсирующих в регионе, изменится с 16 по 27 апреля из-за капитального ремонта путей. Время пути изменится от 1 минуты до часа, — сообщили в компании. Так, изменения затронут маршруты до станций «Чулымская», «Коченево», «Барабинск», «Сокур», «Болотная» и других. Более подробно узнать обо всех измененных маршрутах можно на официальном сайте перевозчика. К ЧИТАТЕЛЯМ Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию Редакция (383) 289-91-00 Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03 Почта kp.nsk@phkp.ru ВКонтакте Одноклассники Твиттер Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber