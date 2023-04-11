«Угрожал избить»: в Новосибирске водитель маршрутки обматерил подростка из-за пуха на сидении

Водитель маршрутки грозился побить студента из-за пуха на сидении. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске водитель маршрутки обматерил 17-летнего студента из-за пуха на сидении. Об инциденте КП-Новосибирск рассказала мама подростка Юлия.

— В понедельник, 10 апреля, мой сын возвращался с занятий из Новосибирского колледжа технологического питания. Когда он выходил из маршрутки, водитель начал кричать матом и угрожать ребенку, что ударит его. Это случилось из-за того, что мой сын якобы оставил пух животных на сидении, — рассказала Юлия.

По словам женщины, никаких животных парень не перевозил. В этот день у студента была практика в колледже — там за опрятностью строго следят, а потому, говорит Юлия, и от одежды пух остаться не мог.

Подросток извинился, убрал сидение и отправился домой в полном шоке. Мама парня не намерена обращаться с жалобами, но все же решила придать огласке этот случай, чтобы воззвать к совести водителя.

— Остался достаточно неприятный осадок. Может быть, после огласки водитель хоть немного задумается о том, как разговаривать с людьми, — заключила Юлия.

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