«Машет руками, когда ходит»: в Новосибирске пропал 40-летний мужчина в синей шапке с козырьком

В Новосибирске ищут 40-летнего Ивана Подкорытова. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске ищут 40-летнего Ивана Подкорытова. Мужчина пропал днем 11 апреля в Кировском районе, с этого момента его местонахождение неизвестно.

— Сегодня днем он ушел гулять и не вернулся домой. Крайний раз отвечал на телефонный звонок днем, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области». — Мужчина нуждается в медицинской помощи. Ранее он уже пропадал.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, плотное телосложение, темно-пепельные волосы, серые глаза. При ходьбе размахивает руками. На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синие штаны, темно-серые сапоги на замке и синюю вязаную шапку с козырьком.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Иван или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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