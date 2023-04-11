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НовостиОбщество11 апреля 2023 12:59

В Новосибирской области от кори привили 4624 человека за неделю

Из них вакцину поставили 591 ребенку
Данила ШУЛЯК
Всего от кори планируют вакцинировать 22 тысячи человек.

Всего от кори планируют вакцинировать 22 тысячи человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За неделю в Новосибирской области от кори привили 4624 человека. Об этом сообщила главный специалист по вакцинопрофилактике министерства здравоохранения региона Татьяна Ивлева.

— С 1 апреля в области проходит «подчищающая иммунизация». Она необходима в первую очередь тем, кому не поставили вакцину от кори в детстве. В ее рамках мы планируем вакцинировать 22 тысячи человек. На сегодня привиты уже 4264 человека, из них 591 ребенок, — рассказала врач.

Специалист напомнила: первую вакцину от кори детям ставят до 12 месяцев, вторую — в 6 лет. Две дозы защищают человека в течение всей жизни.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что ситуация с заболеваемостью корью в регионе стабилизировалась. Под наблюдением медиков находятся шесть очагов, где наблюдают за теми, кто контактировал с заболевшими.

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