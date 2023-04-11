В Новосибирской области от кори привили 4624 человека за неделю

Всего от кори планируют вакцинировать 22 тысячи человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

За неделю в Новосибирской области от кори привили 4624 человека. Об этом сообщила главный специалист по вакцинопрофилактике министерства здравоохранения региона Татьяна Ивлева.

— С 1 апреля в области проходит «подчищающая иммунизация». Она необходима в первую очередь тем, кому не поставили вакцину от кори в детстве. В ее рамках мы планируем вакцинировать 22 тысячи человек. На сегодня привиты уже 4264 человека, из них 591 ребенок, — рассказала врач.

Специалист напомнила: первую вакцину от кори детям ставят до 12 месяцев, вторую — в 6 лет. Две дозы защищают человека в течение всей жизни.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что ситуация с заболеваемостью корью в регионе стабилизировалась. Под наблюдением медиков находятся шесть очагов, где наблюдают за теми, кто контактировал с заболевшими.

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