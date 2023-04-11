В Новосибирской области в марте 2023 снизилось количество смертей

В Новосибирской области в марте снизилось количество смертей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирской области в марте снизилось количество смертей. Об этом свидетельствуют данные статистики областного ЗАГСа.

— В регионе за месяц умерли 2896 человек, а родился 2361 человек, — сообщили в ведомстве.

В феврале в Новосибирской области не стало 2571 человека, так что, по сравнению с этим месяцем количество смертности в регионе снижается. А вот рождаемость продолжает расти: в феврале на свет появились 1909 детей.

С начала года в области умерло 8789 человек, а родились 6337 человек.

Судя по статистике, в марте положительную динамику имел также такой процесс, как заключение брака. Так, в прошлом месяце поженились 1 483 пары, а развелись — 1 260. Если посмотреть данные с начала года, то, за три месяца показатели отличаются не очень. 3 381 свадьба против 3352 разводов.

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