Экс-главу новосибирского Совета судей осудили за выдачу гостайны

Бывшей судье назначили 1 год и 6 месяцев условного срока. Фото: сайт Новосибирского облсуда.
Томский областной суд вынес приговор экс-главе Совета судей Новосибирской области по делу о разглашении гостайны. Во вторник, 11 апреля, об этом сообщили в ведомстве.
Бывшей судье Новосибирского областного суда Инне Петруниной назначили 1 год и 6 месяцев условного срока. Максимальное наказание, которое грозило бывшей судье - до семи лет лишения свободы.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как Бастрыкин добивался возбуждения дела на Инну Петрунину. Глава СК направлял представление в Высшую квалификационную коллегию судей.
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