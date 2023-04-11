Мэр Новосибирска поручил задействовать всю технику для уборки улиц

Анатолий Локоть поручил задействовать всю городскую технику для уборки улиц от пыли и грязи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил задействовать всю городскую технику для уборки улиц от пыли и грязи. Переоборудовать технику на летний режим работы должны к 15 апреля.

— После зимнего содержания важно сосредоточить усилия на уборке дорожного полотна и тротуаров. Все эти остатки на дорогах — это наш ежегодный весенний бич. Нужно бросить всю новую технику на эти цели, чтобы максимально сократить сроки уборки, — пояснил градоначальник на часе прессы.

Анатолий Локоть отметил также, что основная часть работ должны быть выполнена к общегородскому субботнику, который состоится 22 апреля.

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