Ситуация с заболеваемостью корью в Новосибирской области стабилизировалась

В Новосибирской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью. Об этом во время пресс-конференции 11 апреля сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.

Она подчеркнула, что противоэпидемиологические мероприятия продолжают проводиться. Под наблюдением медиков находятся шесть очагов, где наблюдают за теми, кто контактировал с заболевшими.

− Единицы [заболевших] остались, которые находятся на лечении, − отметила Лада Самойлова.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова уточнила, что в стационарах остаются один-два взрослых и около пяти детей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области начали фиксировать штаммы дифтерии.

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