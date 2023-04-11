Ситуация с заболеваемостью корью в Новосибирской области стабилизировалась

В Новосибирской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью. Об этом во время пресс-конференции 11 апреля сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.
Она подчеркнула, что противоэпидемиологические мероприятия продолжают проводиться. Под наблюдением медиков находятся шесть очагов, где наблюдают за теми, кто контактировал с заболевшими.
− Единицы [заболевших] остались, которые находятся на лечении, − отметила Лада Самойлова.
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова уточнила, что в стационарах остаются один-два взрослых и около пяти детей.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области начали фиксировать штаммы дифтерии.
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