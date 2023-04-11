Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 11:07

Ситуация с заболеваемостью корью в Новосибирской области стабилизировалась

В стационарах остаются один-два взрослых и около пяти детей
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью.

В Новосибирской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью. Об этом во время пресс-конференции 11 апреля сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.

Она подчеркнула, что противоэпидемиологические мероприятия продолжают проводиться. Под наблюдением медиков находятся шесть очагов, где наблюдают за теми, кто контактировал с заболевшими.

− Единицы [заболевших] остались, которые находятся на лечении, − отметила Лада Самойлова.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова уточнила, что в стационарах остаются один-два взрослых и около пяти детей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области начали фиксировать штаммы дифтерии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber