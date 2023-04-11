В Новосибирске демонтировали 40 метров чугунных перил Октябрьского моста

На Октябрьском мосту в Новосибирске демонтировали 40 метров чугунных перил. Фото: СпецТрансСтрой
На Октябрьском мосту в Новосибирске демонтировали 40 метров чугунных перил. Об этом сообщили в пресс-службе компании «СпецТрансСтрой».
Перила были изготовлены почти 70 лет назад. В последнее время они разрушались и осыпались даже от малейшего прикосновения.
− 40 метров старого перильного ограждения и 140 метров парапетного демонтированы, начали демонтаж слабого бетона консоли, опор освещения, разместили необходимое оборудование, консольную опалубку, − рассказал гендиректор компании Сергей Арапов.
Работы ведутся по направлению с правого берега на левый. Подрядчик закрыл участок 250 метров, чтобы отремонтировать тротуарную консоль.
Предполагается, что к середине мая основные работы на правой половине моста завершат. Затем установят новое перильное литье − точь-в-точь как старое. После этого рабочие перейдут на другой участок.
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