Погода в Новосибирске на Пасху 16 апреля 2023 года: светлое воскресенье порадует солнцем

В Новосибирске на Пасху похолодает до +1 градуса. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Погода в Новосибирске на Пасху 16 апреля 2023 года порадует солнцем и безоблачным небом, но при этом не будет сильного тепла.

— Будет переменная облачность, без осадков. Ночью похолодает до -8, днём потеплеет до +1, — передают синоптики Росгидрометцентра.

«Яндекс.Погода» обещает пасмурное небо, но без осадков. Ночью на 16 апреля будет около -7, днём — около 0.

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