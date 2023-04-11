Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 10:32

Погода в Новосибирске на Пасху 16 апреля 2023 года: светлое воскресенье порадует солнцем

Какой будет погода в Новосибирске на Пасху 16 апреля 2023 года
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске на Пасху похолодает до +1 градуса.

В Новосибирске на Пасху похолодает до +1 градуса.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Погода в Новосибирске на Пасху 16 апреля 2023 года порадует солнцем и безоблачным небом, но при этом не будет сильного тепла.

— Будет переменная облачность, без осадков. Ночью похолодает до -8, днём потеплеет до +1, — передают синоптики Росгидрометцентра.

«Яндекс.Погода» обещает пасмурное небо, но без осадков. Ночью на 16 апреля будет около -7, днём — около 0.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber