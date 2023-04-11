В Новосибирске обстреляли здание, принадлежащее региональному минобру

В Новосибирске обстреляли задание на улице Дмитрия Донского, принадлежащее минобороне. Фото: АБ Гвардия

В Новосибирске обстреляли задание на улице Дмитрия Донского, принадлежащее минобороне. ЧП случилось в понедельник, 10 апреля. На место выезжали сотрудники охраны.

— Следов взлома и проникновения в здание не было, но в нескольких окнах на втором и первом этажах были замечены многочисленные сквозные отверстия малого диаметра, с характерной паутинкой вокруг, похожие на следы от выстрелов, сделанных из пневматического оружия, — сообщили в АБ «Гвардия». — Посторонних лиц возле охраняемого здания и в округе гвардейцами обнаружено не было.

Охрана вызвали на место происшествия полицию, прибывшие оперативники высказали предположение, что стрелять могли из «воздушки», со стороны общежития, принадлежащего Новосибирскому центру профессионального обучения № 1.

В здании оказались повреждены четыре окна на втором этаже и одно на первом. Сумма ущерба еще не установлена.

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