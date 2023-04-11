В Новосибирске ночью обстреляли пять окон здания по улице Дмитрия Донского

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

10 апреля, в понедельник, в 22:16 бойцы ГБР-77 получили сигнал тревоги с объекта охраны, расположенного в Заельцовском районе г. Новосибирска на ул. Дмитрия Донского.

Проведенный охранниками внешний осмотр показал, что следы взлома и проникновения в здание отсутствуют. Однако, в нескольких окнах на втором и первом этажах были замечены многочисленные сквозные отверстия малого диаметра, с характерной паутинкой вокруг, похожие на следы от выстрелов, сделанных из пневматического оружия.

Посторонних лиц возле охраняемого здания и в округе гвардейцами обнаружено не было.

Через дежурную часть бойцы ГБР-77 ГВАРДИИ вызвали на место происшествия полицию.

Прибывшие оперативники высказали предположение, что выстрелы могли быть произведены из «воздушки», со стороны общежития, принадлежащего Новосибирскому центру профессионального обучения №1.

Всего в результате происшествия в здании были повреждены четыре окна на втором этаже и одно на первом.

Сумма причиненного ущерба устанавливается.