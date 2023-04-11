«Это тревожный звоночек»: в Новосибирской области обнаружили штаммы дифтерии

В Новосибирской области начали фиксировать штаммы дифтерии. Фото: ИВАНОВА Диана

В Новосибирской области начали фиксировать штаммы дифтерии. На данный момент они не опасны, однако нельзя терять бдительность. Эту тему на пресс-конференции 11 апреля подняла главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

По словам Ларисы Леонидовны, последние два года эксперты регистрируют нетоксигенные штаммы дифтерии. Это значит, что палочка пока не вызывает заболевания.

− Но она начала циркулировать. Это тревожный звоночек. Я никого не собираюсь пугать, но если опять где-то возникнет заболеваемость и опять будут невакцинированные граждане, мы получим вспышку, − предупредила главный инфекционист Новосибирской области.

Лариса Позднякова напомнила о важности вакцинации против дифтерии. Она добавила, что тяжелая форма заболевания может привести к инвалидности или даже летальному исходу.

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