Андрей Мартемьянов покидает пост главного тренера ХК «Сибирь» 30 апреля

Андрей Мартемьянов покинет пост 30 апреля. Фото: официальный сайт клуба.

Хоккейный клуб «Сибирь» решил найти нового главного тренера вместо Андрея Мартемьянова. Информация об этом появилась на официальном канале клуба во вторник, 11 апреля.

— Хоккейный клуб «Сибирь» принял решение о завершении сотрудничества с главным тренером Андреем Мартемьяновым, контракт которого заканчивается 30 апреля. Андрей Алексеевич проработал с «Сибирью» два сезона, в каждом из них команда завершала выступление в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, — указано в публикации клуба.

Как рассказал генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский, кандидатуру нового главного тренера определят в ближайшее время.

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