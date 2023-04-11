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НовостиОбщество11 апреля 2023 9:47

Андрей Травников поручил в 2023 году внедрить карту жителя Новосибирской области

Это многофункциональный сервис, который поможет упросить людям жизнь
Галина СИМОНОВА
Андрей Травников провел совещание по развитию региональной государственной информационной системы «Карта жителя Новосибирской области. Фото: Правительство НСО

Андрей Травников провел совещание по развитию региональной государственной информационной системы «Карта жителя Новосибирской области. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников провел совещание по развитию региональной государственной информационной системы «Карта жителя Новосибирской области». Глава области подчеркнул, что новый сервис даёт широкие возможности для жителей региона.

— Карта жителя — это сложная информационно-цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовывать многие сервисы. Это одновременно и карта жителя, и электронный паспорт, удостоверение, скидочная карта, читательский билет, и еще многое, что требуется, и может пригодиться сегодня в жизни. При этом не требуется его постоянное ношение с собой, потому, что карта жителя Новосибирской области может быть привязана к любой банковской карте «Мир», причем не обязательно физически, — пояснил губернатор региона.

Губернатор также отметил, что эта открытая платформа не привязана к какому-то конкретному банку или платежной системе.

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