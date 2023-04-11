Андрей Травников поручил в 2023 году внедрить карту жителя Новосибирской области

Андрей Травников провел совещание по развитию региональной государственной информационной системы «Карта жителя Новосибирской области. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников провел совещание по развитию региональной государственной информационной системы «Карта жителя Новосибирской области». Глава области подчеркнул, что новый сервис даёт широкие возможности для жителей региона.

— Карта жителя — это сложная информационно-цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовывать многие сервисы. Это одновременно и карта жителя, и электронный паспорт, удостоверение, скидочная карта, читательский билет, и еще многое, что требуется, и может пригодиться сегодня в жизни. При этом не требуется его постоянное ношение с собой, потому, что карта жителя Новосибирской области может быть привязана к любой банковской карте «Мир», причем не обязательно физически, — пояснил губернатор региона.

Губернатор также отметил, что эта открытая платформа не привязана к какому-то конкретному банку или платежной системе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber