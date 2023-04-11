Андрей Травников поручил в 2023 году внедрить карту жителя Новосибирской области

Андрей Травников провел совещание по развитию региональной государственной информационной системы «Карта жителя Новосибирской области. Фото: Правительство НСО
Губернатор Андрей Травников провел совещание по развитию региональной государственной информационной системы «Карта жителя Новосибирской области». Глава области подчеркнул, что новый сервис даёт широкие возможности для жителей региона.
— Карта жителя — это сложная информационно-цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовывать многие сервисы. Это одновременно и карта жителя, и электронный паспорт, удостоверение, скидочная карта, читательский билет, и еще многое, что требуется, и может пригодиться сегодня в жизни. При этом не требуется его постоянное ношение с собой, потому, что карта жителя Новосибирской области может быть привязана к любой банковской карте «Мир», причем не обязательно физически, — пояснил губернатор региона.
Губернатор также отметил, что эта открытая платформа не привязана к какому-то конкретному банку или платежной системе.
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